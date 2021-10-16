梨山地景藝術節作品「文化青苔」目前於楓之谷展出。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山地景藝術節作品「部落的水精靈」位於櫻緣丘觀景平台眺望雪山。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山地景藝術節作品「魚·筌滿滿」目前於梨山文物陳列館展出。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山地景藝術節行銷影片「我在梨山不離山Between Mountains」，榮獲有美國旅遊界奧斯卡之稱的麥哲倫獎「旅遊目的地－行銷影片」銀獎。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山國家風景區管理處舉辦梨山地景藝術節，推出行銷影片「我在梨山不離山Between Mountains」，榮獲有美國旅遊界奧斯卡之稱的麥哲倫獎「旅遊目的地－行銷影片」銀獎。參山處今日於臉書粉專舉辦看影片抽梨山蜜蘋果活動，將送出100斤與遊客分享得獎喜悅。

參山處今年3月首次於梨山地區舉辦「梨山地景藝術節」，委由桔禾創意公司承辦，以山間遊蹤為策展主題，將泰雅部落文化與故事融入於藝術作品中，重新梳理與探索台灣最美、最高的山城。行銷影片「我在梨山不離山Between Mountains」獲獎，將大梨山的美景推向國際舞台，可望吸引更多的國外遊客來到梨山。

代理處長曹忠猷表示，得獎影片取景自梨山地區壯闊的峭壁、溪流脈動，並融入編織、圖騰等元素，讓遊客感受到隱密的山間中，飽含著部落人文與風情意象。邀請國人上粉絲專頁看影片，有機會獲得梨山蜜蘋果免費送到家。

參山處指出，到「趣遊參山」粉絲專頁參加活動，除了10名幸運兒每人可獲得10斤蜜蘋果外，另外抽出20名贈送文青最喜歡的藝術節限量文創商品。

參山處說，梨山地景藝術節活動雖然已暫告一段落，但精彩的藝術裝置作品仍持續於梨山觀景台、楓之谷、櫻緣丘及梨山文物陳列館等戶外開放空間展出，到梨山地區旅遊的遊客，千萬不要錯過。