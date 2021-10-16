好市多商品可無條件退貨，也因此養出不少奧客。一名網友透露自己在好市多買了洗髮精，幾天後卻發現同樣的產品要特價，如果買了還未拆封不知道能否退貨，改以較便宜的價格購入？貼文引起網友熱議，不少婆媽暴動直呼，這是店員教的，本來就可以這樣做，只要再特價的時候去店裡買，然後結帳在退掉原價的新品就可以了，但也有不少網友驚嘆，三觀被刷新。

一名網友昨在臉書社團《好市多商品消費心得分享區》上發文詢問，上周她在好市多買了一組洗髮精，還沒有拆封使用過，後來發現同款商品下周會有特價優惠，不知道這樣能否將未拆封的新品拿去退貨，然後再以特價購入同款商品？

不少網友看呆直呼「刷新三觀」，「太傻眼了」、「勸你默默的退貨就好」、「真的刷新我三觀」、「這個發問實在是太猛了，刷新我三觀」、「我覺得再買一組才是正道，做人要有公德心」、「佩服你的勇敢發問，原來還能這樣退」。

大批婆媽直呼退換貨本就是會員權益，正義魔人不用道德綁架不懂的人。「合情合理的權益不要，還要別人也不可以使用，然後沾沾自喜地認為自己很高尚」、「你釣出很多正義魔人，台灣最美的風景是偽善」。

另有許多過來人說，只要在產品特價當天去買一組新的，結帳時把之前買的那組全新品拿出來說要退原價即可，這可是店員認證的。「上次去買尿布，店員跟我說可以先買，明天特價再拿來退，只是退的是沒拆封過的新品」、「有一次買洗衣精，過幾天發現現場便宜一百多，店員直接告訴我，現在去買然後去櫃檯，用前幾天買的價錢退就好，所以是可以的」、「可以。好市多員工教我這樣做的」。