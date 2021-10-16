台中市語文競賽複賽，共1164人參賽，教育局副局長方炳坤到場為指導老師及競賽員加油。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

全國語文競賽下月將在桃園舉行，賽事包含國語、閩南語、客家語、原住民族語等語別演說、朗讀、字音字形、寫字及作文等競賽項目。台中市府遴選代表台中市參賽的優秀競賽員，16、17日在豐原區瑞穗國小舉行台中市語文競賽複賽，共1164人爭取台中代表資格。

全國語文競賽為一年一度的語文盛事，12月25、26日將在桃園舉行。台中市府今、明兩天在瑞穗國小舉行台中市語文競賽複賽，教育局副局長方炳坤到場為指導老師及競賽員加油。

方炳坤表示，台中市歷年全國語文競賽的成績斐然，許多競賽員在賽中大放異彩，長期的語文能力培養，也讓他們在評鑑考試中有優異表現。例如去年沙鹿國中陳歆閔不但奪得國中組作文全國特優，更在今年會考中拿到5A＋＋、作文6級分大滿貫，成為台中一中新鮮人。

方炳坤也提到，從國小四年級就開始參加客語演說比賽的李秉倫，在就讀高三時取得代表台中參加全國賽的機會，雖未獲特優，在今年也以繁星推薦方式進入中央大學客家語文暨社會科學學系，持續精進客家語。

教育局指出，今年語文競賽雖因疫情延賽，但大家對語文的熱情未熄滅，初賽及複賽承辦學校皆落實各項防疫措施，讓每位競賽員在安全環境中切磋，期許每位競賽員皆能全力以赴，為台中爭光。