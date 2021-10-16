新竹縣新埔鎮民代表會三讀通過防疫紓困條例，新埔鎮公所預計12月開始發放每人2000元的防疫紓困金，圖為新埔鎮有名的柿餅產業。（莊旻靜攝）

新埔鎮民代表會15日於臨時會中提出，發放新竹縣新埔鎮因應新冠肺炎疫情發放民生紓困金自治條例，獲得三讀通過，新埔鎮長林保祿證實此事，擬編列6700萬元預算發放每人2000元的紓困金，凡是15日前設籍新埔鎮的鎮民均可領取，尚未領到身分證的鎮民外籍配偶亦可領，預計將於12月發放。

林保祿指出，在代表會基於民生因素的要求下通過此案，他說，所幸鎮公所過去幾年都勤儉度日，尚能因應此筆支出，依照鎮民人口計算，約需編列6700萬左右的經費，由於作業時間冗長，計畫於12月發放。

林保祿也說，發放的對象並未設有排富條款，只要在2021年10月15日之前，設籍新埔鎮的鎮民均可領取，且鎮民若嫁娶對象為尚未領取身分證的外籍人士，亦可領取，不分對象，共同度過疫情所造成的困境。

新冠疫情衝擊鎮民經濟甚鉅，新埔鎮民代表會主席王增基、副主席林益賢及全體代表，日前多次向鎮公所建議，於第14日臨時會提出此條例，全數代表均三讀通過。這也是繼橫山鄉之後，新竹縣第2個發放防疫紓困金的鄉鎮。

林保祿表示，由於仍需要一些作業時間，因此預計12月開始發放，由於均為現金領取，目前計畫考慮逐一前往各里發放，可能還會請警察協助，使鎮民均能順利領取，共度疫情難關。