嘉義市政府將於10月底普發現金2000元，振興消費，最近網路流傳「到便利商店輸入列印碼，列印消費金2000元委託書」，市府表示，這是假訊息，委託書將由里長、里幹事發送至各家戶，沒有提供便利商店輸入代碼列印。

嘉義市政府表示，10月30日（周六）、31日（周日）兩天在全市設置的119個發放所，發放消費金2000元，凡是在今年8月24日（含）前設籍嘉義市的市民都可以領取。

如果無法於這兩天到發放所領取消費金，也可於今年11月的每周五、六，到轄區聯合里辦公處領取；或可於11月5日至27日透過轉帳申請方式領取。

嘉市府表示，委託領取的方式，是填妥委託書（委託人需簽名或蓋章），由受託人攜帶委託書、委託人國民身分證、受託人國民身分證和印章即可代為領取。

嘉市府表示，委託書將由里長、里幹事於10月23日連同通知單發送至各家戶，委託書並未提供便利商店輸入代碼以列印的方法，市府現已追查假訊息來源，查獲依法究辦。