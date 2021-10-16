香港商務及經濟發展局長邱騰華今在電台節目表示，過去幾年受社會運動及疫情所限，有影響外國商會對香港的營商信心，當局有加強與外國商會溝通。對於有外國商會認為香港的防疫措施太嚴，他說，香港要通關不應該捨近圖遠，應爭取盡快與大陸通關，而大陸的防疫措施很嚴謹，香港必須配合，但政府的政策並不是鐵板一塊，有需要收緊時會收緊。

邱騰華指出，外圍營商環境是否否極泰來，視乎不同行業，但整體而言，今年全球的營商環境有正面增長，不過由於疫情仍未消散，全球的經貿仍然陰霾密布。

他又表示，香港的《版權條例》落後國際多年，必須要做「保底」工作，及時修訂法例，可以鞏固香港的經貿環境，保障版權持有人，否則現有法例很多時候都不適用，會「綁手綁腳」，強調草案會對合理的戲仿、諷刺作品有豁免，尊重表達和創作自由。他補充，會以2014年版本的草案作出草擬範本，但強調「起點不代表是終點」，會再諮詢各界，參考近年的實際發展去草擬法案。

邱續稱，文件涵蓋尊重創作自由，包括戲仿、諷刺等二次創作，在不違反版權侵權去合理使用亦可獲得豁免。保護版權持有人應有權益的同時，保護社會尊重自由表達意見。至於是否會加入《國安法》條文，邱認為要參考實際發展。