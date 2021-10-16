台中市警局第三分局警備隊黃姓警員，14日上班領取手槍清槍時，因操作未依SOP扣下板機射擊1發子彈，槍擊聲震驚整個三分局，讓三分局員警一度誤以為發生大事？警方指出，經內部調查是黃姓警員清槍程序操作錯誤，所幸未釀成人員受傷；黃姓警員疑因未遵照清槍的SOP才會誤擊子彈，市警局將依規定予以行政記過處分。

警方調查，40多歲的黃姓員警，14日上午8時於分局警備隊領取槍枝準備值勤巡邏，將彈匣裝入手槍後，竟一時恍神發現尚未清槍，卸下彈匣時未察1顆子彈已上膛，扣下板機清槍時子彈擊發，突如其來的槍聲，嚇壞整個第三分局，黃姓員警也當場愣住，還好並未傷及其他同事。

據了解，黃姓員警是警專12期畢業，從警資歷超過25年，因一時恍神闖下大禍。警方指出，依《警察機關武器彈藥管理要點》，槍枝走火者予以記過處分，因而致人（含本人）傷亡者，除依法處理外加重議處，並責由服務單位加強管教，各級主官（管）及有關監督不週人員負連帶責任，依其情節輕重予以處分。

警方強調，一般值勤員警領取配槍標準SOP程序，即領槍後先進行清槍，再裝上彈匣後才放入槍袋，黃員將彈匣裝入手槍後，才發現尚未清槍，立即卸下彈匣，卻有1顆子彈已上膛，黃扣板機清槍導致子彈擊發。

警方在案發後已進行內部調查，全案釐清槍枝走火確切原因後，警方將依規定予以行政記過處分。