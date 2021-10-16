台南市永康區清潔隊的資源回收場，因堆滿大量資源回收物，被民代批評有礙瞻觀。（林燕祝提供／洪榮志台南傳真）

疫情宅在家，外帶、外送、網購成消費主流，但也造成資源回收量暴增。台南市永康區清潔隊的資源回收場，更因堆滿大量資源回收物，被民代批評有礙瞻觀。市府環保局16日表示，已緊急邀集委外廠商開會，要求必須在10月底之前完成清運作業；廠商也保證，將增派車次，人員，加速清運量回收物，31日前完成清運。

因資源回收量暴增清運不及，目前永康區清潔隊的資源回收場，堆滿大量資源回收物，被市議員林燕祝批評有礙瞻觀。對此，環保局表示，從5月中旬疫情轉趨嚴峻以來，回收物的數量就直線上升，估計比平時增加將近3成。基於載運距離及處理量能的考量，永康區資源回收場需容納永康、仁德、新市及安南等區的回收物，在資源回收暴量的情況下，確實難以負荷。

環保局還說，為加快去化速度，該局除調度進場區隊資源回收物堆置方式及車輛外，也要求委外廠商需增加載運車次及天數，同時為避免造成場內環境髒亂及孳生蚊蠅，更請區隊於每日作業結束後需進行消毒作業，希望多管齊下解決問題。

環保局再次呼籲，民眾外帶外食時，應盡量自備餐具，避免使用一次性免洗餐具、杯子，以減少環境中的垃圾及資源回收物，從源頭進行垃圾減量。