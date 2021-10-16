為了解輝瑞、莫德納與嬌生三種疫苗，注射後產生的中和抗體水平是否隨時間而產生差異，美國麻州波士頓貝斯以色列女執事醫療中心針對61名完整接種疫苗的參與者，進行抗體數據分析。結果發現，相較於接種輝瑞與莫德納疫苗的參與者，施打嬌生疫苗的人體內抗體水平分別低12倍與40倍；但8個月後，輝瑞與莫德納疫苗的抗體水平最多下降44倍，而嬌生疫苗的抗體水平仍維持穩定。

這份研究已發表於10月份的《新英格蘭醫學期刊》，並於美國食品暨藥物管理局（FDA）15日舉行的嬌生疫苗加強劑諮詢委員會上公布。論文指出，接種輝瑞疫苗與莫德納疫苗的參與者，體內的免疫反應會快速飆升，隨後急劇下降；至於嬌生疫苗的抗體水平，儘管較低卻持續穩定。

為了解3種疫苗的接種者，體內抗體水平是否會因時間產生差異，研究團隊針對64名完整接種疫苗的人進行抗體數據分析；其中，31人接種輝瑞疫苗，22人接種莫德納疫苗，8人接種嬌生疫苗。

研究團隊選定足以抑制50%的成年人感染新冠肺炎的抗體效價ID50，來分析接種者體內中和抗體的水平量。

結果發現，完整接種輝瑞疫苗的參與者在2到4週後的平均抗體效價為1789，莫德納為5848，嬌生僅146；嬌生的抗體水平分別低約12倍與40倍。

然而，8個月後，輝瑞疫苗的抗體水平大幅跌落至53，減少34倍；莫德納則下降至113，減少約44倍。相較之下，嬌生疫苗抗體水平躍升至629，儘管免疫反應仍偏低，但卻保持穩定水平。

此外，研究還針對T細胞水平進行分析，發現3種疫苗在8個月內都能維持穩定。T細胞是一種能與病毒結合並將其殺死的白血球。

《每日郵報》指出，這樣的研究結果恐怕為FDA諮詢委員會的專家造成困擾。他們表示，研究結果似乎顯示嬌生疫苗根本不需要注射加強針。

研究團隊表示，這項研究證實民眾應對嬌生疫苗有信心，該款疫苗的免疫反應隨著時間推進仍有穩定的表現。此外，即使莫德納與輝瑞一開始表現較好，但8個月後3種疫苗的抗體水平相當接近。

不過，研究團隊在FDA的諮詢委員會上仍表示，仍希望FDA授權接種加強劑。「儘管單劑疫苗保護作用隨著時間推進也不會遞減；但效力卻不是在90%，而是僅有70%到80%之間。施打加強針能將效力提升到更高的水平」。