大部分的人都有做夢的經驗，從解夢角度來看，夢境的內容多少會反映現實情況，也能看出潛意識的想法，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，夢見鴿子、喜糖、去買鞋、蛇在水中游泳都是吉兆，不過要特別注意夢見蛇不能在夢中傷害牠，否則將被反噬，反而招來霉運。

▍1.鴿子

鴿子在現實中代表著和平與美好，在夢境中則是祥瑞和財運的象徵。夢裡的鴿子代表思想和意見，能夠反映心中的真實想法，因此，夢境中的鴿子往往代表著夢者目前的需要，若是夢見鴿子飛出鳥籠或自在飛翔的話，代表近期會度過心想事成的一天，若是已婚女性夢見鴿子，則是懷孕的徵兆。

▍2.吃喜糖

糖果本身就是吉兆，若還是婚禮上的糖果，更是代表喜事連連。如果單身男女夢見參加別人的婚禮，並且還拿了喜糖來品嚐的話，則預示他們最近會有桃花運，有很大的機率能遇到心目中理想的對象。如果已婚人士夢見吃喜糖，則代表婚姻幸福，家庭美滿甜蜜。

▍3.去買鞋

夢見在夢裡買鞋，代表近期有可能會交到新朋友，或是當遇見困難的時候，夢者會得到貴人的幫助，輕鬆快速解決這些問題，前進的道路會變得更加通暢，所以是吉夢。

▍4.蛇在水中游泳

夢見蛇在水中游，預示夢者近期可能會遇到貴人，無論做什麼事都會很順利，因為有貴人的幫助，說不定還有會有升職加薪的機會。不過要注意夢裡的蛇必須是活的，不能被打死，也不能傷害牠，否則就會遭到反噬，導致自己霉運連連。

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