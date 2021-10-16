交通部高速公路局南區養護工程分局編列經費1610萬元，在國道3號台南關廟交流道出口匝道外側增闢右轉專用車道，長度約437公尺。（交通局提供／洪榮志台南傳真）

國道3號台南關廟交流道出口匝道經常大塞車，甚至屢屢傳出追撞意外，交通部高速公路局南區養護工程分局編列經費1610萬元，在原出口匝道外側增闢右轉專用車道，長度約437公尺，預計本月20日完工啟用後，將可有效疏導右轉車流，改善壅塞程度。至於台86延長高架銜接國道3號工程，交通部也正辦理綜合規畫中，未來完工將可徹底解決該匝道的塞車問題。

台南市長黃偉哲16日視察工程進度時表示，由於台86沒有直接銜接國道3號，導致關廟交流道匝道至台19甲路口容易壅塞，他除指示市府交通局透過交通工程改善路口左轉車道與號誌計畫，並將交流道匝道改善工程列為中期計畫；至於長期計畫則為台86延長高架銜接國道3號的興建工程，目前正由交通部辦理綜合規畫作業。

高工局南工處白河工務段長洪福聲也說，去年發現國3南下右轉關廟交流道車流越來越多，經常發生下匝道車輛減速致被後方車輛追撞意外。目前下關廟交流道車輛的尖峰時段車流約3100輛，其中有20％要左轉，經常造成回堵，未來單車道改為雙車道後，將可紓解交流道車流；至於台19甲線左轉上國3的車道拓寬後，也減少平面道路塞車情況。

交通局長王銘德指出，為改善國3關廟交流道銜接台19甲的路口壅塞，該局研擬4大改善策略，短期改善計畫包含已完成的「號誌延長」，依據尖峰時段需求方向特性，分時段增加台86及關廟交流道下匝道的綠燈號誌時間，減少車流回堵；另由公路總局完成「車道調整」，台19甲線左轉車道由30公尺延長至60公尺；至於高公局目前辦理的增闢出口匝道右轉車道，也即將完工啟用。

王銘德還說，該處的長期改善計畫則為「智慧交控」，將以AI掌握即時車流狀況，依據車流狀況即時進行智慧號誌調整，預計於2022年11月完成；交通部也正進行台86線向東延伸至國道3號的綜合規畫，未來興建完成後即可徹底改善當地交通壅塞問題。