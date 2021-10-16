西洋萬聖節即將來臨，台南市今年打造台味十足的「赤嵌萬神節」來場東西「神鬼較勁」，邀請6個陣頭除了在地隊伍，更擴及全台，來自宜蘭主祀鍾馗的「大隱鍾馗王爺廟」將在全美戲院前封街表演少見的跳鍾馗，熱愛追逐陣頭文化的民眾有機會大飽眼福。

府城廟宇密度全台最高，赤嵌朋派商圈與米街人文會社聯手營造「眾神之都」氣氛，30日、31日兩天在全美戲院前封街登場，今年有來自全台的特殊陣頭與民歌表演，部分活動延伸至陳聚德堂、赤嵌樓。

赤嵌萬神節為第2屆舉行，不同於首屆只邀請在地陣頭，今年除了學甲區宅港十二婆姊陣、新化區吳敬堂台疆衍派武英八將團、天地四靈神將陣，還有「嘉義玄興社八家將神童陣」、「宜蘭大隱鍾馗王爺廟」，還有將現代舞蹈結合廟會陣頭的「藝姿舞集」。

全美戲院的國寶級電影看板畫師顏振發為赤嵌萬神節手繪巨幅萬神意象看板，中央主題有諸神集合概念，首度亮相提前暖身。

赤嵌朋派商圈理事長吳俊誠表示，後疫情時代來臨，許多商家期盼藉由活動振興經濟，赤嵌萬神節原本有意擴大為世界宗教嘉年華會，邀請日本與南洋國家的陣頭加入，卻連續兩年遇上新冠肺炎疫情，改以有特色的台灣陣容為主，搭配萬聖節口罩、手提包等文創巧思。

赤嵌萬神節與台南藝術節的陣頭表演區隔，活動邀請的陣頭限定為神明化身，有為疫情除煞祈福之意，提醒民眾參加活動需遵守防疫規範，戴口罩並遵守社交距離。