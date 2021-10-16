各界一同品嘗專業茶師的茶席。（萬和宮提供／陳世宗台中傳真）

擁有300多年歷史的台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」16日茶香飄逸！各界文人雅士觀賞投入柴燒茶器創作10年的蘇乙宸，綻放生命與藝術內涵的251件作品，並品嘗7位專業茶師精湛茶藝；南屯區長林秋萬說，蘇乙宸的創作已跳脫一般器皿工具，呈現藝術與生活禪。

萬和宮董事長蕭清杰說，柴燒製作過程艱辛複雜充滿挑戰需要體力及耐心，蘇乙宸10年有成非常不簡單，希望今後能夠加強推廣柴燒茶器文化。文化局專門委員鍾正光稱讚蘇乙宸製作柴燒茶器功夫夠，每件作品呈現不同紋路線條變化，不僅是藝術而滲入禪學。

台中市警察局第四分局長許明耀指出，佛法提到一切由心照，蘇乙宸的創作，展現佛法生活化的另一層面。南屯國小校蔡承憲對於展覽主題，「契合．一心和器」特別有感指出，看到「契合」兩字很感動，展出的柴燒茶器都綻放不同韻味是藝術也是一種美。

薪傳人、民俗古樂教授馬立峰讚美蘇乙宸的創作，猶如看到中華文化的內斂及陰與陽；特別是將傳統文化融生活非常難得。他也稱讚萬和宮重視傳統文化及深耕鄉土文化藝術的貢獻，萬和宮多年來積極推動文化藝術不遺餘力。

蘇乙宸指出，展出的作品多半是他花6天5夜獨力製作完成，展覽主題「契合」主要是希望大家每當用對的茶器喝一泡好茶時，在心中發酵、與內在契合，進而感受內心暢的美好。他從早期製作茶碗為至今，每一創作過程都不斷修習佛法自我觀照。

萬和宮強調，蘇乙宸柴燒茶器創作個展「契合．一心和器」，展期至明年元月2日。