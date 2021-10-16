LiSA演唱電影主題曲〈前進吧〉。（索尼音樂提供）

眾所期盼的動畫電影《刀劍神域 –Progressive- 無星夜的詠嘆調》將於11月12日在台上映。電影主題曲〈前進吧〉由跟《刀劍神域》系列作品合作約10年的超人氣搖滾歌姬LiSA演唱，LiSA從2012年動畫開播便演唱第一季主題曲〈crossing field〉，也是她個人的第2張單曲，之後她又相繼為系列作品演唱〈Catch the Moment〉、〈unlasting〉等夯曲。

動畫電影《刀劍神域》電影主題曲。（影片／Youtube）

睽違2年為《刀劍神域》演唱，LiSA邀請日本新世代串流霸主YOASOBI的作曲人Ayase寫歌，神等級的合作一公布就讓歌迷引頸期盼，單曲封面也特別使用《刀劍神域》的女主角亞絲娜作為視覺。昨（15日）歌曲〈前進吧〉於各大串流平台公開的同時，LiSA也一同釋出MV，這次的拍攝以「靜與動」為題，呈現出簡單、美麗、又強烈的世界觀，呼應著LiSA在歌詞中所描繪「一種推動你克服內心衝突、懊悔和孤獨的感覺」，燈光在漆黑世界中隨著她的情緒和身影變化，拍攝現場就像一場爵士音樂會般，攝影師、燈光師和工作人員對著 LiSA 的動作做出反應，呈現出她嶄新的風貌。