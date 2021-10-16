BREAKING: At least 4 people shot at Ladd-Peebles Stadium in Mobile Alabama pic.twitter.com/0r4j1adVRh — BNO News (@BNONews) October 16 2021

美國阿拉巴馬州拉德皮布斯體育館(Ladd-Peebles Stadium)15日舉行美式高中足球賽，卻在比賽結束前的傳出4聲槍響。球員與觀眾驚慌失措的尋找掩護，至少4人受傷，1人命危。

這起事件發生在當地時間15日21時56分(台灣時間16日10時56分)。當時威格高中(vigor high school)與威廉森高中(Williamson high schools)的比賽已進入最後數分鐘內，體育館西側的出口坡道上卻傳出驚人槍聲。

WATCH: This is the moment on the MCPSS game broadcast between Williamson and Vigor when shots rang out in the concourse at Ladd-Peebles Stadium. The PA announcer is heard telling fans to "cover themselves" as people run onto the field and throughout the stadium. pic.twitter.com/SxS1hHEdOJ — Simone Eli (@SimoneEli_TV) October 16 2021

機動警局局長普林(Paul Prine)證實，至少4人在槍擊事件中掛彩，分別為3男1女；其中1人命危，目前在醫院急救中。

從影片可看出來，槍聲大響後人們驚慌逃跑尋找掩蔽，急救人員則在現場忙著施救，警方則試圖維持秩序與安全。

普林表示，槍擊動機仍不明，目前尚未逮捕任何嫌犯；不過，有2名可疑人士乘坐白色轎車逃離現場，據信只有1人開槍。

他強調，「不容許槍枝暴力。我向各位保證，警方會認證看待。如果你以任何方式參與犯案，建議你快去自首」。

事實上，拉德皮布斯體育館在2019年8月也曾發生大規模槍擊事件。當時有9人在球賽結束時遭槍擊，隨後1名17歲的男孩自首，並以殺人未遂起訴。