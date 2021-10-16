台東市行政區域里、鄰調整於17日起生效，台東市公所前宣布調整記者會照片。（本報資料照片）

台東市行政區域里、鄰調整於17日起生效，台東縣府民政處表示，這並未影響市民相關戶籍資料上的身分辨別與確認，呼籲民眾請不用急至戶政事務所更換現有的國民身分證及戶口名簿，也免辦其他證件改註或換發

台東市行政區域45年未曾調整，台東市公所9月1日宣布，各里行政區域整編經台東縣政府核定，由46里調整為38里，1035鄰調整為719鄰，並將於17日實施，縣長饒慶鈴感謝市長張國洲帶領市公所團隊努力克服萬難，期望藉由里鄰調整期能合理分配資源、均衡基層人員服務能量、提高行政效率。

民政處指出，鄰里調整加上配合內政部即將全面換發晶片國民身分證計畫，國民身分證及戶口名簿等相關文件仍屬有效證件，並不會因此影響台東市民於相關戶籍資料上的身分辨別與確認，故籲請民眾不用急著跑到戶政事務所更換現有的國民身分證及戶口名簿，民眾免辦理其他證件改註或換發。

民政處表示，台東市各里行政區域45年來未曾整編過，因於不同區域的開發，大里與小里間人口比例差距高達20倍左右，且各項交通建設逐年開闢，各里域間之界線已漸混淆；住宅建案大量興建，帶來人口群聚密集，更突顯現行里鄰之編組已不符當前都市發展現況。

此外，台東戶政事務所官方網站已建置里鄰調整專區（網址：https://tth.taitung.gov.tw／files／11-1000-814.php），可供民眾熟悉調整後的里、鄰別，若有需要另為特別註記之民眾，亦可前往台東戶政事務所，戶所將提供國民身分證背面黏貼標籤、戶口名簿蓋章戳的服務。