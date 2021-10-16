配合台中鐵路高架化，台中市政府建設局接續執行5處地下道填平工程，秉持高品質、高效率及安全至上的原則推動填平作業，其中，第二標國光路及五權路地下道獲得勞動部「推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔」佳作獎肯定，市府將持續精進職安，營造優質公共工程環境。

建設局長陳大田指出，市長盧秀燕注重區域發展，積極縫合都市景觀，感謝勞動部給予肯定，也感謝市民對施工期間造成繞道不便的體諒及配合。

陳大田說，這次獲金安獎的第二標工程為國光路及五權路地下道填平，兩處地下道皆位處市區交通樞紐，市府在「安全至上」原則下，將周邊住戶進出的交通動線及安全納入考量，首創以細胞簡訊方式將改道資訊告知用路人，透過科技提升整體安全作為，不僅工區範圍內，連同工區範圍外也一併視為工程職安的一環。

陳大田表示，目前建設局辦理「台中市都會區鐵路高架捷運化沿線5處（圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路）地下道填平工程-第二標（國光路、五權路）」，其中五權路地下道填平已在品質及安全無虞前提下，提早四個月完成並通車，國光路地下道填平工程也正進行最後作業中。