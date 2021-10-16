22歲胡姓女子在遇害前，在汽車旅館監視器被拍下最後身影。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

「76行者遺體美容修復」召集人陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，現遭法院羈押禁見，後續朝向殺人罪偵辦。據了解，陳修將因故在摩鐵與女友起爭執，因動粗致對方死亡，法醫高大成看到胡女傷勢照片就斷言，胡女生前肯定長期受暴，且送醫時早已「死透了」。

據了解，陳修將於15日凌晨將胡女送至醫院急救，而胡女被送到醫院時，全身飄著炭味，手腳有大片深色瘀青，口鼻還冒出不明咖啡色液體，經院方搶救仍不治，院方察覺案情不單純報警處理。

檢警獲報後趕赴現場相驗，初判胡女死因為硬腦膜下出血致死，但陳對於胡女的死力撇「不知道」，說詞也避重就輕，遭到警方當場逮捕；檢方複訊時，陳修將才坦承有徒手拉扯胡女的頭髮致頭部撞擊重物，訊後依殺人罪，恐有逃亡勾串之虞，向法院聲請羈押，法官於16日凌晨裁定羈押。

知名法醫高大成看到被害人傷勢即斷言，其生前遭到長期家暴。（中時資料照）

胡女被送到醫院時已無呼吸心跳，紅圈處可見左手臂內側有大片圓形瘀青，高大成斷言該為新傷。圖片經變色與馬賽克處理。（民眾提供）

胡女的腳部也可見到新舊混雜的瘀傷，相當怵目。紅圈為新傷，藍圈為舊傷。圖片經變色與馬賽克處理。（民眾提供）

據《ETtoday新聞雲》報導，法醫高大成看到胡女受傷的照片後指出，從胡女左手肘內側圓形的大片黑色瘀青可知為新傷，而左腳趾、右腳背上有新舊混合的瘀傷，且瘀青的形狀恐為拳頭所致，研判胡女長期受到家暴，反覆累積新舊傷勢。

高大成表示，觀察陳修將把胡女送醫的畫面可發現，女方過程中一動也不動，完全失去意識，並直言，胡女在送醫時早已死透了，大概連昏迷指數評估都測不出；高大成也推斷，陳修將施暴的手法大概是，以拉頭髮撞牆、拳頭或腳踹身體與頭部。

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