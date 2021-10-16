東洋涉內線交易遭「選擇性辦案」？ 柯文哲：高端要不要看一看？

台灣東洋爭取代理德國BNT疫苗破局，外界質疑涉內線交易；檢調搜索台灣東洋等處所，引發各界關注。台北市長柯文哲今(16日)回應媒體詢問對此事看法，直言還是那句話，希望台灣的司法有一天真正是公平公正的司法，「所以你說東洋查，那你高端要不要去看一看？」

台灣東洋2020年爭取代理德國BNT疫苗計畫破局，引發外界有內線交易的疑慮，全案經過一年多的調查，士林地檢署15日採取行動，指揮調查局台北市調處等單位，兵分26路搜索東洋總部等處，並約談總經理施俊良等多名高階主管共26人。東洋對此表示，堅持公司治理，將配合檢調進行調查，若有員工涉及違法事項，不論層級多高，一律嚴懲不貸。

東洋董事長林全在事件爆發後，發了一封信給全體員工，強調東洋是正派經營的公司，若同仁清白，公司一定力挺；若有同仁涉案將加以嚴懲。

柯文哲今在公開場合接受媒體詢問時，針對此事表示，我們還是希望台灣的司法有一天真正是一個公平、公正的司法，所以我都不太喜歡去批評司法，總是這樣，像這種題目都標準答案，我們尊重司法，也期待台灣能有更公正的司法，「所以你說東洋查，那你高端要不要去看一看？」