高雄城中城大樓10月14日凌晨發生火災，造成46死、41傷，受難者多為獨居老人及經濟弱勢族群。金管會轄下證券期貨相關機構，包括臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，決定合力捐助1200萬元，協助受難者家屬度過難關。

證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所本於企業社會責任，長期透過不同管道捐款扶助弱勢族群，本次捐款將匯至「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，協助傷患後續醫療、生活、社會重建相關費用，及罹難者家屬慰問金等項目。