台灣彩券公司鼓勵民眾挽袖獻熱血，一起做公益，讓好事發生，特別邀請各地捐血中心及公益彩券經銷商夥伴們，於10月16日、10月23日、10月30日，分別在臺中市、高雄市、新北市舉辦「2021歡喜逗陣來捐血」活動。

首場捐血活動在今（16）日於臺中廣三SOGO 1樓廣場熱烈展開，台灣彩券表示，民眾只要捐出250c.c.熱血，即可免費獲得刮刮樂彩券，現場還有街頭藝人、公益彩券經銷商表演和抽獎活動，台灣彩券公司總經理謝志宏也到場感謝經銷商們慷慨提供刮刮樂熱情支持公益活動的義舉。

今年受疫情影響，民眾捐血意願降低，台灣彩券呼籲民眾一起響應捐出熱血，持續與各地捐血中心及公益彩券經銷商合作，舉辦大型的捐熱血送彩券活動，經銷商除了慷慨提供刮刮樂外也在現場表演，希望號召更多民眾響應公益善舉。

台灣彩券表示，該公司從第3屆至第4屆公益彩券發行期間（民國96至109年）總計募得15024袋、共375萬6千c.c.熱血，更有5408位彩券經銷商捐出總價值達新臺幣583萬1100元的彩券，免費贈送給現場參與捐血的民眾。

台彩表示，為鼓勵更多民眾踴躍捐熱血獻愛心，只要在活動現場捐血250c.c.就可免費獲得價值200元的刮刮樂，捐血500c.c.者則贈送500元刮刮樂，還有街頭藝人表演及闖關遊戲，過關即可獲得精美小禮物，更有機會抽中「Dyson空氣清淨機」。