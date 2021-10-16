立法院長游錫堃今出席「聯大第2758號決議50週年研討會」致詞表示，雖然儒家教育大家勤勉讀書、努力上進工作賺錢並不是不好，但儒家的政治思想為專制政治、專制政權量身定做是不好的。

游錫堃院長致詞時指出，台灣國家正常化十分重要，台灣許多文學受到中國影響，尤其儒家思想中「普天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣」的大一統觀念，以及儒家君為臣綱、父為子綱、夫為妻綱的三綱五常，強調男尊女卑講求階級的思想影響，這些都與民主政治可以說是絕對不相容的。

他說，儒家文化圈中的國家要民主化都相當困難，要走的民主之路也很崎嶇。

他說，台灣好不容易才有的民主成果，這個成果當然有很多客觀及國際的因素，但是最重要的是台灣人民努力的成果。

他說，台灣的民主化過程包括228事件、美麗島事件等都具有政治目的，是因為當時的政府不希望民眾爭取自由民主，所以採用司法判決甚至激烈的屠殺手段來壓制人民的聲音。現在台灣的民主自由不是這麼簡單就有的，過程有多少人受苦，所以大家要珍惜。

他指出，這樣的民主成果逐漸受到國際的肯定，例如相當於美國外交部長也是國家主權象徵的美國國務卿，前任國務卿蓬佩奧在蔡英文總統就職恭賀時稱呼總統，現任美國國務卿布林肯稱呼台灣是個國家，漸漸國際上對台灣都以實質國家對待，這是一大進步，但這還不夠，還需要全民全意志共同努力。