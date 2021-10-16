20歲林姓男子擔心女友會提分手，一時情緒低落，今（16）日上午騎車上新北市浮洲橋，至橋中攀上護欄跨坐，民眾見狀報警，板橋警分局員警趕抵，快手一把將林男拉下，帶回派出所開導，林男最終釋懷離開。

今日上午10時許，板橋分局獲報，浮洲橋樹林往板橋方向護欄上坐著1名年輕男子，線上警力獲報迅速到場，見男子一腳跨越護欄，員警喊話勸男子下來，男子卻突然把雙腿都跨到護欄外，2名員警迅速上前，各拉住男子的手臂及上衣，順利將男子拉回橋面，帶回派出所保護管束。

林男向員警表示，日前因女友說了一些話，讓他擔心女友想要提分手，今天上午在工地工作時愈想愈難過，一時想不開才跑去坐在橋上。

經員警苦口婆心開導，林男終於釋懷解開心結，表示不會再因一時衝動而莽撞行事，向員警道謝後離開。

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