台東豪雨後放晴，環保局加強環境清消防病媒蚊，呼籲民眾注意飲用水安全。（台東縣環保局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東豪雨後放晴，環保局加強環境清消防病媒蚊，呼籲民眾注意飲用水安全。（台東縣環保局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣連日豪大雨終於放晴，部分地區積水易孳生病媒蚊，環保局調派人力進行公共場域、溝渠環境清理，台東縣消毒防疫大隊也加強消毒作業，也呼籲縣民共同清理居家附近環境清潔及檢查飲用水安全。

環保局表示，尤其在雨過天晴，更是病媒蚊孳生的最好條件，呼籲民眾於降雨後，應立即檢查住家的頂樓、陽台、地下室、排水槽、戶外容器、花盆底盤等有無積水，以避免成為病媒蚊孳生的溫床。如果積水淹入家裡，於積水排除後，可以用市售漂白水與水1：50的比例稀釋後進行擦拭、噴灑消毒，防止病毒入侵與保護環境安全。

目前氣溫仍高，依然是蚊子活動力旺盛的季節，蚊子的生長需要有水，若沒有積水就無法孳生蚊蟲，請民眾一起落實「巡、倒、刷、清」四步驟，清除住家與自我環境中的病媒蚊孳生源，才能有效降低登革熱疫情，也可注意環境的清消工作。

環保局呼籲，進行環境清潔作業時，請務必先戴防水手套及著防護膠鞋，避免接觸不潔的污水，工作完畢，即刻以肥皂充分洗淨。若手部、腳部有傷口時，應儘速將傷口澈底消毒及包紮，並避免再受污水等感染。

此外，豪雨侵襲後，民眾應注意飲用水是否有受到汙染，若有以蓄水池貯水的住家或大樓住宅，應自行檢查蓄水池、水塔是否淹水，如有淹水應抽乾蓄水池，進行清潔後，再予適當消毒，消毒方式可用普通市售漂白水稀釋150倍，即每公升水中約加入約7毫升漂白水，形成200ppm以上的溶液，連續清洗消毒2次，最後再以清水清洗後始可繼續蓄水使用。

環保局提醒民眾注意豪雨後飲用水衛生，如遇停水後恢復供水時，可先打開水龍頭流數分鐘再取用，特別是井水或山泉水等簡易自來水用戶，請鄉親一定要將飲水煮沸後再飲用，確保安全無慮飲水。