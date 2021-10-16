高雄市定古蹟旗津天后宮歷時3年時間於去年底完成修復工程，並順利於16日入火安座。（洪浩軒攝）

高雄市定古蹟旗津天后宮歷時3年時間於去年底完成修復工程，並順利於16日入火安座。（洪浩軒攝）

高雄市定古蹟旗津天后宮歷時3年時間於去年底完成修復工程，並順利於16日入火安座。（洪浩軒攝）

高雄市定古蹟旗津天后宮建廟至今已經348年，是旗津鄉親的重要信仰中心，由於前一次的整建工程已經超過73年，因此在前高雄市長陳菊及時任文化局長、現任副市長史哲的爭取下，由文化部、高市府、廟方三方協力修復，歷時3年時間於去年底完成修復工程，並順利於16日入火安座。

歷史悠久的旗津天后宮建基於1673年(明鄭永曆27年)，迄今已有348年歷史，但前一次整建已逾半世紀，因此在各方爭取之下，於2018年2月開始進行修復工程，歷時2年10個月於去年12月完成修復工程，並在16日舉行旗津天后宮古蹟修築落成暨入火安座典禮。

旗津天后宮主任委員陳冠銘表示，感謝文化部及高市府文化局大力支持旗津天后宮的整建工程及補助，以及上萬名出錢出力的媽祖信徒，大家才能共同完成旗津天后宮睽違73年的修復工程重大任務，而入火安座典禮是修復工程的最後一哩路，整個修復歷程也體現了旗津媽祖的信仰與精神，更為高雄保留了重要的文化資產，未來他們也將繼續努力，爭取天后宮升格為國定古蹟。

高市府文化局長王文翠表示，高市府在2017年替旗津天后宮向中央極力爭取最高額補助，感謝文化部支持，讓中央、市政府及廟方三方共同合作完成此次修復工程，而文化局在修復過程中，也積極邀請多位傳統工藝保存者參與，讓傳統廟宇的精神與風華得以重現，並為歷史文化保留及傳承寫下新的一頁。

除了中央及前市府力挺旗津天后宮的修復工程外，陳冠銘也相當感謝高雄市長陳其邁在修復期間的支持與協助，讓旗津天后宮在區域發展與歷史保存並重的原則下，得以重現歷史風華，也讓入火安座典禮圓滿順利。

高雄市定古蹟旗津天后宮歷時3年時間於去年底完成修復工程，並順利於16日入火安座。（洪浩軒攝）

高雄市定古蹟旗津天后宮歷時3年時間於去年底完成修復工程，並順利於16日入火安座。（洪浩軒攝）

高雄市定古蹟旗津天后宮歷時3年時間於去年底完成修復工程，並順利於16日入火安座。（洪浩軒攝）

高雄市定古蹟旗津天后宮歷時3年時間於去年底完成修復工程，並順利於16日入火安座。（洪浩軒攝）

高雄市定古蹟旗津天后宮歷時3年時間於去年底完成修復工程，並順利於16日入火安座。（洪浩軒攝）