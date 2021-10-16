台北市長柯文哲曾重炮批評「違建是國恥」，卻被踢爆將9處市有違建拿去標租，直到被民眾檢舉才「被迫查報」，甚至未在新北標租案中載明建物合法與否，近期遭新北市府抓包要求拆除，北市議員戴錫欽怒轟柯市府口嫌體正直，背地裡賺不義財。北市工務局允諾將清查市有違建數，理論上新違建都應拆除。

戴錫欽指出，北市目前有10件被查報且尚未拆除的違建案，其中9件在標租前，違建就已存在，分別為北水處於士林、萬華區標租的3戶，和財政局在中山、中正及萬華區標租的6戶，意即不具使照也未辦建物登記的「違建標租案」就有9處。

據北市財政局規範，北市境內建物標租案皆須在事前，會同建管處查核建物是否合法，並將違建處理方式載明於標單內。但戴發現，北水處位於捷運南京三民站的2層建物頂樓，早已違建做套房多年，但市府去年招標時竟不知情，直到被民眾檢舉才「被迫查報」，迄今違建仍在。

工務局長林志峯對此表示，1994年以前的違建沒有即報即拆的問題，未來會比照民房處理方式，新違建就要拆除。北水處長陳錦祥則說，今年重新招標前就將新違建拆除，但9月份又被認定有新違建，會請建管處協助。

此外，北市府在新北市也有違建出租。戴說，北市財政局曾在去年辦理新北市永和區某處的6戶2層樓標租案，其中3戶今年被檢舉違建，新北建管處後認定整棟皆違建，要求北市提出1955年前的建物證明，但市府僅拿得出1960年的門牌資料。這也讓承租人氣炸，批評北市在標單內僅註明「未建物登記」，並未註明違建，讓承租人抱怨招標公告竟出現「雙北兩樣情」。

財政局長陳家蓁澄清，該建物雖無合法登記，但招標文件內都有寫，至於後續修繕既存違建一事，會協助承租者和新北市協調，但也坦承招標文件對房屋現況描述不詳盡。戴最後要求，市府應清查各機關標租案的建物合法性，並訂標租前的SOP，避免出租非法建物。