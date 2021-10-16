「最美博士」網紅許藍方，被爆與已婚醫師人夫不倫戀，導致演藝工作一度停擺，近來走出陰霾，回歸《11點熱吵店》擔任固定班底，除了透露打了BNT疫苗之外，更預告公司即要幫她推出年曆，讓粉絲聽了全嗨翻了。

許藍方近來揮別不倫風波，重啟演藝事業，她透露10/4接到打疫苗的簡訊通知，坦言疫情帶給人類不小衝擊，同時也還給地球喘息的時間與空間，希望所有人能從這次疫情學到東西，畢竟誰都無法預知未來會發生何事，呼籲所有人要把時間花在值得的人事物上，也感謝粉絲一直以來的陪伴，接著強調「每種疫苗都是好疫苗，請各位偶爾放下成見」。

許藍方也曬岀一張自拍照，只見她對著鏡頭露出甜美微笑，看來近來心情大好，接著表示有網友曾詢問有沒有出年曆的計畫？當時她給的答案是否定，不過和公司通完電話後，她則賣關子：「如果還沒買的人，可以稍等一下」，立刻讓大票粉絲暴動，紛紛留言：「要辣起來，真空，薄紗」、「哦哦！期待老師呈現的風格」、「性感寫真版的那種」、「是博學又性感的年歷嗎」。

許藍方捲入不倫風暴時，有網友留言開嗆：「奉勸你『敢愛』必須要遵循道德規範，否則你與你的博士學位就會被我鄙視」，接著提及謝忻遇到同樣狀況險被封殺，但她卻還能活躍於這個圈子，對此，許藍方回應：「我從來沒進過演藝圈，我也不是藝人，很感謝您的抬舉，您留言中提及的藝人，我不認識，故不予置評」。