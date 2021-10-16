大陸武漢一名68歲婦人因舌頭反覆潰爛，還伴隨疼痛感，導致她難以進食，最終瘦到只剩35公斤，女兒趕緊帶她到醫院檢查，發現她的舌頭不僅潰爛嚴重，甚至呈現「菜花狀」，經診斷後確認罹患舌癌。

根據《極目新聞》報導，68歲張姓婦人1年前舌頭就出現潰爛症狀，但遲遲未去看醫生，最終痛到難以進食，使她瘦到剩35公斤，張婦的女兒表示，母親靠務農為生，由於不想增加兒女的負擔，因此一直忍著不說，直到最近他們發現母親吃的越來越少，而且異常的瘦，才驚覺大事不妙。

張婦被送往武漢市第六醫院進行檢查，口腔科主任曹直表示，他們發現張婦舌頭潰傷的位置在右側舌緣，而且呈現菜花狀，靠近舌頭中線處，為3*5公分的大小，因此懷疑她罹患「舌癌」，而診斷結果顯示，張婦患上中低分化舌癌，惡性程度較高，醫療團隊趕緊替她安排手術。

醫療團隊透露，為了徹底清除癌變組織，降低復發率，他們切除張婦舌部的腫瘤、右側部分頸淋巴結，還有右側部份下頜骨，此外也發現張婦口腔右側有牙齒殘冠未處理，「牙齒很容易擦傷口腔黏膜，與舌癌的產生有一定關聯，因此我們在手術中也一併處理殘冠等其他的口腔問題」，經過治療與化療後，張婦恢復狀況良好，目前已出院休養。

而口腔科主任曹直也提醒，想要預防舌癌，平時就要做好口腔衛生，並及時處理殘根牙齒，以免口腔黏膜被擦傷，此外，生活飲食也要注意，避免吃辛辣等刺激的食物，假若出現長期不癒合的口腔潰瘍，且伴隨疼痛感，千萬不要輕忽，要立即就醫。