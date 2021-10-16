中央流行疫情指揮中心本月初宣布2級警戒延長實施至10月18日，隨著期限將至，民眾也高度關注疫情警戒是否有望鬆綁。醫療應變組副組長羅一鈞今預告，將在明日對此詳細說明，戶外運動的口罩規範有望解除。

今日有媒體提問現行戴口罩規定，羅一鈞表示，目前戶外戴口罩規定和周一公布的相同，包括農田、山林等，明日指揮中心會再就下周二開始的警戒措施進行詳細說明，預計針對戶外運動會有不用戴口罩的例外情況可做報告。