戶外運動戴口罩鬆綁？羅一鈞預告：有可能 14:532021/10/16 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戶外運動戴口罩鬆綁，羅一鈞預告有可能。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心本月初宣布2級警戒延長實施至10月18日，隨著期限將至，民眾也高度關注疫情警戒是否有望鬆綁。醫療應變組副組長羅一鈞今預告，將在明日對此詳細說明，戶外運動的口罩規範有望解除。 今日有媒體提問現行戴口罩規定，羅一鈞表示，目前戶外戴口罩規定和周一公布的相同，包括農田、山林等，明日指揮中心會再就下周二開始的警戒措施進行詳細說明，預計針對戶外運動會有不用戴口罩的例外情況可做報告。 失智長輩發生緊急狀況如何處理？移工雇主應制定「緊急應變SOP」 驚！若頭皮長出這東西 醫：掉髮就無法再長了 #戶外運動 #羅一鈞 #預告 #口罩 #規定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開卷書摘》一窺未來科技館「國際區」四大亮點 10:002021/10/16 財經 龍騰生技 聚焦疫苗身體保護力 04:102021/10/16 企業經營 開卷書摘》大戶鎖碼股 反彈行情可期 07:002021/10/16 財經 買個房子一肚子氣 你被現況交屋騙了嗎？ 09:002021/10/16 房市新訊 許家豪專欄－Q4多空雜陳，市場聚焦利率、財報、通膨 04:102021/10/16 財經要聞 娛樂A咖》比地契還有用 鞏俐昔懼二婚傳外籍尪拋出一紙讓她點頭嫁 07:002021/10/16 娛樂 挺過口罩風波 范瑋琪復出深夜餐酒館駐唱畫面曝光 11:542021/10/16 娛樂 陸接連發生職場殺人命案 陸媒籲「確保法律秩序底線」 13:242021/10/16 兩岸 北市減租方案 挨轟只肥財團口袋 04:102021/10/16 地方新聞 五倍券就這樣花！快看網友如何趁週年慶買一波 家電3C、美妝保養、餐廳類型排行 09:272021/10/16 生活 電影多元 細品人生況味 04:102021/10/16 娛樂新聞 生活熱門新聞 陳柏惟走10公里就掰咖 徐巧芯親上PTT回16字千人推爆：真的丟臉 - 生活 好市多結帳藏暗黑漏洞 婆媽暴動：都是店員教的 - 生活 美國入境新制11／8上路 指揮中心回應了 - 生活 地方搶先打莫德納第2劑？莊人祥讚北市府「貼心」 - 生活 喝早餐店奶茶必拉？營養師曝3恐怖原因：是真的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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