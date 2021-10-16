台灣師範大學與科技部等單位合辦第二屆「SmartReading科普閱讀力大賽」，吸引全國3000多名高中以下學子參加，而在系統建置的1900多本書籍當中，最受歡迎的是動物／寵物類叢書，並且是不分性別，男、女生都喜歡閱讀。

自108年度起，台師大與科技部、新北市政府、新竹市政府、台中市政府等單位合作，迄今已連續兩屆舉辦「SmartReading科普閱讀力大賽」，每屆競賽歷時半年，參賽學校涵蓋台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、花東及離島等15縣市，累計3000多位學生報名參賽。第二屆「SmartReading科普閱讀力大賽」則在今(16)日舉行頒獎典禮。

台師大表示，今年比賽首度採線上施測，依據國小三年級至高中一年級分成7組，參賽學生於競賽期間使用「SmartReading適性閱讀」系統。目前系統已建置適合小三至高一的科普讀物共1900餘本，領域包含綜合科學、物理化學、動物寵物、生命科學、地球生態與天文、科技與應用科學、數學、植物與花草等8個類別。

由競賽結果觀察，活動期間參賽者共完成約8000本的書籍評量，其中約7000本為摘要評量題；整體參賽學生平均閱讀本數為13本，男生平均閱讀本數17本，女生平均閱讀本數為9本。

台師大指出，以不同學習階段來看，國小參賽者參賽情形較踴躍，國小參賽者整體閱讀平均本數為18本，男生平均閱讀本數為23本，女生平均閱讀本數為11本。

至於整體參賽學生對於科普書籍的喜愛程度，台師大以數據分析，以動物／寵物類（男生20.87％、女生19.45％）最能引起學生的閱讀興趣（如：《小島上的貓頭鷹》、《神奇樹屋》等系列）。在次要類別，男女皆喜好地球生態／天文類的書籍(男生17.26％、女生19.09％)。

台師大也提到，本次參賽學生皆積極參與競賽，特別是以國小參賽者為最，其中以三、四、五年級的表現最為突出。以四年級組冠軍得主新北市集美國小吳勁毅同學為例，競賽期間閱讀書籍本數高達259本。而四年級組亞軍得主是臺北市長春國小黃葦川同學，他也有160本書閱讀量，且書籍讀後評量通過率同樣高達95％。

台師大副校長宋曜廷表示，透過比賽成果來看，我國適性閱讀教育百花齊放，各有其特色，科普賽使用團隊研發之「SmartReading適性閱讀」系統，期望透過檢測、選書、規劃的「智慧閱讀三步驟」，使學生在數位閱讀新世代，培養迎戰未來的跨領域閱讀力，成為自律自主的「Smart Reader」。