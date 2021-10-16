今年感恩節落在11月25日，有些飯店業者已悄悄端出適合閤家共享的感恩節大餐，台北喜來登大飯店The Deli將於10月28日至12月28日推出2款感恩節外帶禮籃「香烤火雞繽紛共享組」及「果木燻烤美國牛肉溫馨組」，除了火雞或烤牛排之外，也搭配傳統美食葡萄雞肝麵包餡、松露培根炒洋芋，更有國外節慶必備的葡萄杏仁口味國王派等，份量適讓5至6人一同享用。

The Deli端出的「香烤火雞繽紛共享組」用的是4公斤火雞填入蔬菜餡料，再以數十種義式香料調味烘烤，烘烤期間不時以瀝出的油脂澆淋火雞外層，直到外皮烤至金黃酥脆才算大功告成。隨附吉伯特黑胡椒醬及橙香蜂蜜蔓橘醬2款經典醬料，而禮籃搭配葡萄雞肝麵包餡、松露培根炒洋芋、燻鮭魚凱薩沙拉、香料炒時蔬、蘭姆葡萄杏仁國王派、杏桃果乾奶油布里歐麵包等，每組4800元。

另款The Deli的「果木燻烤美國牛肉溫馨組」將2公斤美國肋眼牛肉，抹上義大利香料、黃芥末、匈牙利紅椒粉等醃製入味，先以低溫烘烤保留甜美肉汁，再轉為高溫烤出焦香酥脆外層，鮮嫩的粉紅色澤帶著軟嫩筋膜的口感，佐搭松露培根炒洋芋以及馬德拉紅酒醬、辣根醬、黃芥末等3款醬汁，每組3800元。

The Deli「果木燻烤美國牛肉溫馨組」。（台北喜來登大飯店提供）

台中日月千禧酒店的極炙牛排館則在10月25日至12月25日推出感恩耶誕火雞禮籃外帶，選用重達6公斤，肉質柔嫩度恰好的火雞，先運用中式料理「滷水」的手法，將火雞浸泡入由八角等香料藥材調製而成的滷汁內一日，再填入大蒜、洋蔥、紅蘿蔔、芹菜等蔬菜，以及百里香、月桂葉等香草，最後在皮與肉之間，填入法國奶油後送進烤爐。

在歷經約3小時的低溫爐烤過程，火雞表皮金黃酥脆、散發濃郁的中藥材香氣，雞肉飽含肉汁且因滲入蔬菜的清甜，清爽可口，毫無肉類料理的油膩感，而在火雞配菜的部分，包括有原味肉汁、小紅莓醬汁與手工自製的法式長棍麵包，每組約6至8人份，3280元；若在12月10日前預購，可享早鳥88折。