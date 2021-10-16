【愛傳媒黃子哲專欄】城中城大樓大火造成46死41傷，是26年來高雄最嚴重的災情，令人感到遺憾與痛心。起火原因目前尚在調查，但這把惡火燒出許多公安、都更等漏洞與問題，高雄市府責無旁貸。

尤其根據遠見雜誌2021年縣市長滿意度調查，其中消防與公共安全面向，高雄市的滿意度在全國22縣市中排名21名，也就是倒數第二，這樣的治理成績，無法讓高雄成為「光榮城市」，反而陷入「祝融城市」的危機。

而城中城這棟老舊大樓，住戶多是社會底層或經濟弱勢族群，政府本來就應該多予積極照顧，但根據報導，城中城大樓不僅滅火器少的可憐，住戶先前幾乎也都沒有裝設住警器（住宅用火災警報器）。

根據去年高雄市消防局所做的專題報告，統計至109年5月止，高雄市弱勢族群住戶裝設住警器的比例以及在六都的排名為，獨居長者住戶是74.1%（倒數第1），低收入戶是51.87%（倒數第2），身心障礙者是16.08%（倒數第1），三者總計起來，高雄市是敬陪末座。

諷刺的是，報告裡指出，幫8萬7千多戶尚未安裝住警器的弱勢族群，全數裝設完成，經費也只不過需要1億5百萬元不到，明年高雄燈會市府就要花約4億6千萬，裝四次都還有剩，難道這些弱勢族群的生命安全比不上一次燈會的絢爛？

高雄市府應該即刻編足預算幫弱勢族群全面裝設，這是民進黨在高雄執政20幾年，被長久忽視的問題。

究竟陳其邁上任後，有沒有改善或做了多少努力，目前沒有更新的資料可驗證，陳其邁雖已為這次城中城火災出面道歉，但陳其邁2018年在競選高雄市長時，喊出的「建構智慧防災安全城市」如今何在？

當時蔡英文總統站台時說，陳其邁一定會是個「快快快市長」又快到哪裡了？我們的確無法完全預防意外災害的發生。

但要問問政府在意外災害發生前做了什麼準備，若應作為能作為而不作為，那就是草菅人命了！

作者為國民黨文傳會副主委

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