今年的全國運動會新竹市共參加23項運動種類。（陳育賢攝）

新竹市110年度全國運動會代表隊出征，副市長沈慧虹16日在市政府大廳為代表隊授旗，期勉選手再創佳績，新竹市今年共有兩位選手有望創造連霸紀錄，而選手黃子怡則已在公開水域項目累積1銀、1銅的好成績，順利為竹市開出紅盤。

沈慧虹表示，市府與新竹市體育會長年合作推展全民運動及競技運動發展，1年投注約900萬元的經費發展地方運動，但體育賽事是孤獨且辛苦的，射箭女將譚雅婷就曾受訪說，最感恩的是大家支持與鼓勵，希望大家對選手說「其實妳做的很好了」。

其實體育選手真正希望的是能夠戰勝自己，而他們背後是全體新竹市民最誠懇的支持，請選手們享受比賽的過程，跑出新竹的速度、跳出新竹的高度，每場比賽都是最好的經驗，祝福每位選手榮耀歸來。

而今年的全國運動會新竹市共參加23項運動種類，符合參賽資格選手及教練共計275名，截止至15日前，竹市選手黃子怡已在公開水域項目累積1銀、1銅的好成績，順利為竹市開出紅盤。

成德高中教練高慶華則指出，今年的田徑代表隊中，選手許嘉維今年成績躍升為我國1萬公尺競走歷年第一傑，上屆獲得銅牌成績，近期訓練狀況良好，9月的大專運動會更獲得男子1萬公尺競走金牌，並打破大會紀錄，本屆目標即是要鎖定金牌。

教育處代理處長沈靜濤表示，竹市代表隊本屆共參加游泳、射箭、田徑、羽球、棒球、拳擊、自由車、馬術、擊劍、高爾夫球、柔道、現代五項、橄欖球、帆船、桌球、跆拳道、網球、舉重、角力、保齡球、滑輪溜冰、武術、電子競技等總計23項。

上屆共獲得6金、3銀、16銅的成績，目前代表隊已獲得1銀、1銅的好成績，接下來本市代表隊的成績備受期待。而竹市的奪牌熱門項目計有射箭、拳擊、游泳及田徑，期望選手如期發揮實力，爭取佳績。