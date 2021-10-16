元宇宙Metaverse成為了近年科技界的熱話，而深耕虛擬實境創新設計多年的HTC，昨（15日）就正式推出全新專為現代人量身打造，可輕鬆融入消費者日常生活的全新概念產品「VIVE Flow」，為首款結合手機使用情境，同時提供完整VR應用內容的沉浸式VR眼鏡，只要搭配安卓手機，即能隨時隨地投入元宇宙的世界，打造沉浸式、不受空間所限的劇院級大螢幕體驗。

VIVE Flow提供直覺性的操控，只要透過手中的安卓智慧型手機，即可輕鬆使用，並可在Viveport VR應用商店及內容訂閱服務平台中找到多元VR體驗內容，像健康、大腦訓練、生產力、輕遊戲以及猶如置身於舒適咖啡廳中的獨家體驗內容，更可把手機上的內容透過Miracast鏡射到VIVE Flow上，也能下載中華電信的Hami串流平台上全方位的娛樂內容。

VIVE Flow，定價1萬4990元；31日前預購VIVE Flow將可獲得VIVE Flow隨行收納盒、Infinity Vista 2個月免費以及7款特選體驗內容。（HTC提供）

31日前預購VIVE Flow將可獲得VIVE Flow隨行收納盒、Infinity Vista 2個月免費以及7款特選體驗內容，各大電商平台亦同步開放預購並享購好禮，另11月1日起即開放中華電信銷售通路，搭配指定資費專案0元起入手VIVE Flow，指定門市亦將開放VIVE Flow體驗活動。VIVE Flow另提供隨行收納盒、臉部襯墊及電源轉接線供選購，也可加購10000mAh 的行動電源，提供更長時間的待機時間與使用續航，定價1萬4990元。