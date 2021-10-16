2021「太陽餅文化節」於台中市政府廣場熱鬧起跑，今年搭上台中購物節及中央發行的5倍券列車，一次消費享多重好康。（陳世宗攝）

2021「太陽餅文化節」於台中市政府廣場熱鬧起跑！今年別出心裁搭上台中購物節及中央發行的5倍券列車，一次消費享多重好康。副市長黃國榮16日特邀請帕運選手林亞璇、藝人卓文萱等人一同抽出購物節2組10萬元市民限定抽幸運得主。黃國榮說，多重優惠讓民眾好吃、好買、好滿足，千萬別錯過。

「太陽餅文化節」16日由副市長黃國榮與來賓一同搖獎抽出兩組10萬元市民限定抽。其中1位市民限定抽中的得獎者陳先生，15日才抽中5000元現金，再次受到幸運之神眷顧，以消費電動機車7萬元發票抽到市民限定10萬元現金，帕運選手林亞璇特地在call out中討教中獎的秘訣。

現場也透過電腦抽出週週抽10萬元10組、天天抽5000元千組、節電週獎項Gogoro 1台、節電店家專屬抽百元超商禮券 1200組等；16日也首次抽出中獎民眾活動粉專加碼2支iPhone，歡迎所有幸運抽中現金的民眾持續關注台中購物節FB粉絲團並參加留言活動，再抽iPhone 13。

經發局指出，太陽餅文化節搭配5倍券發行推出現場增值活動，只要拿500元振興券就可兌換到600元消費券每日限量300份，現場消費滿500元就可參與抽獎，有機會將直立式冰箱、70吋液晶電視、Dyson吸塵器及星級觀光旅館住宿券帶回家；現場消費滿3000元，更可兌換到限量時尚電動便攜無線榨汁機。

經發局指出，「台中購物節」APP發票登錄總金額已累計至7.8億元，活動APP總累積下載量到15日為止已突破60萬大關，購物節活動從10日起跑至今已抽出6000位5000元得獎者，早消費早登錄，中獎機會就越大；邀請全國各地朋友們一起來台中消費，呷餅抽好禮。