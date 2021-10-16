太空人觀眾舉著艾爾圖維名牌加油。（美聯社）

太空人二壘手「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)在美聯冠軍戰G1擊出生涯第20支季後賽全壘打，不僅幫助太空人搶下首勝，同時超越老英雄普侯斯(Albert Pujols)、前隊友「春天哥」史普林格(George Springer)的19轟。艾爾圖維20轟目前與傳奇人物吉特(Derek Jeter)並列史上第3，今年有機會再追趕第2名柏尼威廉斯(Bernie Williams)的22轟。

季後賽史上最多轟的是「曼尼」拉米瑞茲(Manny Ramírez)的29轟，他歷經印地安人、紅襪、道奇，獲選紅襪2004年世界大賽MVP，台灣球迷也在中華職棒近距離看過他的火力展示。拉米瑞茲季後賽累積493打席，艾爾圖維目前312打席。

柏尼威廉斯是90年代洋基的宿將，4次摘下世界大賽冠軍，身為季後賽的常客累積545打席，他不是重炮型選手，但也在例行賽也繳出過單季30轟的火力。

傳奇人物吉特同樣是巧打的高手，季後賽全壘打很多主要是他身經百戰，季後賽累積734打席。另外，吉特是有名的「11月先生」，他在季後賽生涯維持3成打擊率，整體攻擊指數0.838卻比他例行賽還要高。

在大聯盟官網排行的前12名季後賽最多轟選手，外野手佔大多數，只有艾爾圖維是二壘手，通常這個位置以守備優先，他因此被自家球迷讚為史上最偉大的二壘手之一。艾爾圖維現年31歲，還有機會追過他的選手是隊友柯瑞亞(Carlos Correa)，柯瑞亞27歲累積季後賽18轟，以及藍鳥隊史普林格（32歲、19轟）。