金門久旱不雨，秋季高粱結穗狀況不良。（金門縣府提供）

農委會農糧署北區分署及桃園改良場昨派員跨海勘查，縣府建設處長陳祥麟（右二）、縣農會常務監事蔡水游（右一）、文水成總幹事（左一）等人偕同履勘。（金門縣府提供）

金門去年降雨量僅476.5毫米，不及年平均降雨量1000毫米的一半，遭遇50年最嚴重的旱災，今年水情依然不佳，至今降雨只有427毫米，導致秋作高粱結穗不良。農委會跨海勘定符合天災救助標準，將在縣府公告辦理現金救助或低利貸款後，由鄉鎮公所進行農業災情勘查及受理申請作業。

農委會農糧署北區分署及桃園改良場昨派員跨海勘查，縣府建設處長陳祥麟、縣農會常務監事蔡水游、文水成總幹事偕同履勘。

縣府農林科長鄭向廷說明，根據金門縣農試所契作資料系統統計，今年度高粱種植面積約1725公頃，因地區高粱種植期間不一，較早種植者目前已在採收，截至10／14已採收625公頃，約占整體面積的三分之一。

在連2年旱災影響下，地區農作生長不良，主要經濟作物之一的秋作高粱因缺水結穗不良，普遍出現「空包彈」情形。縣府今年較往年提早啟動勘災作業程序，後續也會滾動修正，讓相關災損補助程序更加完備。

縣府提醒，農友若在勘災公告後收割，可將農作照片（含座標系統）先行留存，提供鄉鎮公所參考現地狀況、照片、農試所監割資料等客觀指標，進行災損和補助評估。