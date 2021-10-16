高雄城中城大樓發生重大死傷火災，前總統馬英九到火場獻花默哀致意，未對外談話。他今天到花蓮參加活動時，指高雄市政府責無旁貸，希望盡快查明真相，保證以後不會再發生，也認為「蔡英文總統應該道歉」。

馬英九前總統今天下午到花蓮參加花蓮市公所舉辦的健走活動，被媒體問到城中城大火，他說，昨天已前往表達哀悼，這件事顯然高雄市政府責無旁貸，希望主管機關趕快查明真相，確定責任歸屬，要保證以後不會再發生，並說，「我覺得蔡總統應該要道歉」。

媒體也問到，名嘴陳敏鳳撰文指「馬英九總統收受違法政治獻金」，馬提告名譽受損，馬英九勝訴，全案最高法院定讞，為此馬英九強調「因為她講的都不是事實」，法院採證後，「這對所有講話不是很小心的名嘴都是一個教訓」。

至於媒體也問到，有關陸委會主委邱太三說，兩岸是準戰爭狀態，馬英九有何看法，馬說：「如果邱太三是國防部長的話，我比較會相信他的話」。