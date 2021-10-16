雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館與台電合作，在防風林設置蝙蝠屋。（黃金蝙蝠生態館提供／張朝欣雲林傳真）

綠能發展可否與生態保育共存共融？台電公司16日在雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館，舉辦「營造生態共融計畫」成果發表會，此計畫以蝙蝠為保育對象，於雲林縣台西鄉陸域風機規畫期間，致力降低對周邊環境的衝擊，展現風電設施與生態共存共融的成果。

台電配合政府2025年再生能源發電占比20％目標，積極開發台灣西部沿海豐富的風能資源，規畫於雲林縣台西鄉設置4部陸域風機，2017年12月「台西風力發電計畫」通過環評，目前持續與地方溝通施工細節中。

台電當時承諾未來營運期間，將於風機上裝設超音波偵測器、熱感應器，監控鳥類與蝙蝠活動，據以停機降載，是國內第1起做此承諾的綠能開發案例。並於施工前先行展開蝙蝠遷移計畫。

黃金蝙蝠生態館負責人張恒嘉表示，台電與蝙蝠生態館合作，自2020年4月起，陸續在風機預設地2公里外防風林架設上百個蝙蝠巢箱，誘導蝙蝠棲息，提供蝙蝠度冬及繁殖棲所，經過1年努力，今年4月已有上百隻蝙蝠在箱內築巢並繁衍下一代，成效卓著。

台電說，為讓民眾更加了解台電對環境保育的用心，選定台灣唯一以蝙蝠為主題的黃金蝙蝠生態館，舉辦此次蝙蝠保育成果發表會，由台電環保處處長溫桓正領隊，邀請台灣蝙蝠學會祕書長林清隆博士演講，並進行「風的季節」影片完整版首映，映後由導演許鴻龍與來賓分享拍攝心得。

張恒嘉則擔任講師進行蝙蝠生態介紹，並與來自嘉義、台中、雲林近百名民眾，一起動手製作蝙蝠屋，藉由影片拍攝經驗分享、蝙蝠屋介紹與DIY，讓民眾更認識電力設施與蝙蝠生態共存的保育觀念與做法，讓環保觀念往下扎根。