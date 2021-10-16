亞東技術學院改名為亞東科技大學，今舉行揭牌典禮。（王揚傑攝）

亞東技術學院改名為亞東科技大學，今舉行揭牌典禮。（王揚傑攝）

行政院副院長沈榮津到場祝賀亞東科技大學揭牌暨53周年校慶。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜出席亞東科技大學揭牌暨53周年校慶活動。（王揚傑攝）

亞東技術學院今年6月獲得教育部同意改名為亞東科技大學，今（16）日盛大舉行揭牌儀式及53周年校慶，行政院副院長沈榮津、新北市長侯友宜、教育部技職司長楊玉惠及多所學校校長等均到場祝賀，盛讚亞東科大為國家社會作育英才，足為技職典範。

沈榮津表示，亞東科技大學53歲生日這年，能從技術學院改名科技大學實非僥倖，而是實至名歸。很榮幸為亞東科技大學揭牌，恭喜新北市多了一所特色大學，尤其在長照領域推展工作中，又多了一個新的重要據點。

侯友宜表示，亞東技術學院破繭而出、蛻變成長、與時俱進改制為科技大學，將邁向資訊化、創新化、人文化、實務化、國際化的里程碑。亞東科大一直都是新北技職教育的最大後盾，足為典範，祝亞東科技大學53周年生日快樂！

遠東集團於1968年創立「私立亞東工業技藝專科學校」，為當時全國第一所私立二專；1973年改名為「私立亞東工業專科學校」；教育部於89學年度核定改制為「亞東技術學院」；110學年度獲教育部核定改名為「亞東科技大學」。