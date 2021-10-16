角頭修復師陳修將一再疾呼珍惜生命，卻涉嫌虐殺小女友。（翻攝臉書）

胡姓小女友才22歲。（翻攝臉書）

「76行者」遺體修復團隊總召陳修將總是呼籲珍惜生命，也說過死亡不是結束，和小女友住在汽車旅館長達7天，最後涉嫌殺害對方，還死不承認「弄死她」，警方與其訊問纏鬥18小時，陳修身只跳針回覆，太太知道他和胡女的關係，供詞越說越離譜。

陳修將號召「76行者」投入重大災難現場修復遺體，建立良好社會形象，儘管滿身刺龍刺虎也被視為是浪子回頭金不換的標誌。每次重大災難，陳修將每投入一次就再「紅」一次，他總是侃侃而談，死亡不是結束的點，課題是要好好珍惜生命。

陳修將說過，國中還沒畢業跟著大哥混江湖，混兄弟，年少輕狂，打打殺殺，假釋出獄，其他工作也不好找，太太以前同學說要不要做這個行業，一起去做，第一具接觸的大體是阿嬤，倒抽一口涼氣，感受生命最後是冷冰冰的模樣；他更說過，「人的生命非常脆弱，很多人上一秒，還在跟你對答如流，談笑風生，突然睡一覺就醒不來了」，竟直接對應上自己的真實故事。

這次死亡命案，溪湖警分局調查，兩人從8日就入住汽車旅館、9日換房、12日再換房，13日下午2點到4點之間曾外出兩2個小時之外，兩人一直共處一室，沒有其他外人來訪，而胡女於15日凌晨突然被送醫不治，研判陳動手時間應該是在14日深夜到15日凌晨之間。

胡女全身傷痕累累，手、腳滿是淤青、口吐咖啡色液體，腦部出血，警方在汽車旅館現場還採證到地板毛髮、血跡等痕跡，明顯是經過一番虐殺。但是陳男表示，「怎麼死，不知道」。

溪湖警分局偵查隊長楊昭賢表示，接受醫院報案，趕赴醫院，陳男還是報案人身分，過程完全不交代，盤問、鬥智18小時，陳的說詞離譜，一再避開關鍵點，一開始只承認打了一巴掌，被盤問為什麼旅館房內滿是頭髮，陳才說有拉扯胡女的頭髮，但沒甩去撞重物。陳修將扯東扯西，瘋狂大跳針，還說「沒辦法對某人交代」，還激動辯稱「我要是出事了，我太太怎麼辦？」

據了解，陳修將平常和太太住員林，22歲胡女是桃園人，陳的太太也知道胡女和先生的關係，彼此關係相當複雜，陳載胡女到彰化醫院急救，胡女已經沒有心跳呼吸，宣告死亡後，還有一男、一女騎機車到醫院探視。

彰化地檢署指出，因認被告涉有殺人等罪嫌，被告所涉為重罪，且有逃亡及串供之虞，15日下午向法院聲請羈押禁見，16日凌晨法院裁定收押禁見。