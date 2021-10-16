港星任達華和名模老婆琦琦的女兒任晴佳（Ella）一出生基因就贏在起跑點上，遺傳了父母親高挑基因的她，才16歲不僅身高已達180公分，光是腿長就有110公分。近日任晴佳在IG分享自己穿迷你連身短裙的美照，大秀招牌長腿，蹲下時還隱約可見屁股蛋，可說青春無敵。

任晴佳近年常跨足時尚圈拍廣告，她不僅身材比例佳，臉蛋氣質更可說是星二代前段班，但先前任達華表示無意讓女兒正式出道當藝人甚至是拍電影，不鼓勵孩子當演員，直說：「女孩挨餓熬夜不太好，家裡已經有一個我（拍電影）了，也私心希望她多點時間陪我」。

對於任晴佳這位掌上明珠，任達華和琦琦平時的疼愛和栽培也受到外界矚目，過去任達華被問會不會同意讓女兒交男朋友？他略帶醋意說：「她還小」，並稱沒有禁愛令，只想讓女兒過想過的生活，至於被問到如何讓女兒長得如此高挑？琦琦則透露女兒跟他們夫妻一樣愛運動，且睡眠充足，每晚幾乎9點就上床睡覺。

而任晴佳最近常在IG分享美照，先前更有突破性的挑戰，她難得小秀性感換穿低胸黑色小禮服，上圍全露更曬出事業線，妝髮也變得成熟，令網友大讚小女孩長大了，而昨她又貼出自己穿著綠色格紋連身裙照片，表情相當有名模的風範，引來網友大讚：「Gorgeous girl 」、「SOOO HOTTTT」、「What a charming young lady!」。