高雄鹽埕區城中城大火造成46人死亡、41人輕重傷，引發各界議論，高市議員李雅靜查出城中城大樓7到11樓住宅區的使用執照明確登記用途為辦公室，但市府竟毫無相關強制作為，讓民眾任意在內居住，才會造成此次火災如此嚴重的傷亡。

李雅靜表示，高市府工務局宣稱城中城早年是商場，後來違規當住宅使用，不過因為是16層樓以下住宅，所以不必向政府機關進行公安申報，因此不在建管單位列管名冊內，但她調閱相關資料查出城中城大樓的使用執照明確標示7至11樓的用途是辦公室，而不是住宅。

李雅靜指出，依據建築法第91條第1項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者，可處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用，必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除。

李雅靜質疑，城中城大樓7到11樓變更住宅使用多年，很明顯與使用執照登載用途不符，但市府卻沒有任何作為，城中城大樓的荒廢，進而成為弱勢族群的集合式住宅，當地民眾都知道，難道只有市政府不知道？還是因為沒出事就視而不見？

李雅靜強調，此次46條人命殞落與高市府的行政怠惰、放任危險因素存在而不作為有很大的關係，若當時市府強力執行斷水斷電，不讓民眾在城中城大樓內居住，就不會造成如此嚴重的死傷人數。市民需要的是會做事且將人民生命財產安全放在首位的政府，她嚴正呼籲高市府，不要每次釀成慘劇再來做檢討改善，否則受害的永遠是無辜的民眾。