久億藥局高雄美術店今（16）日重新開幕做公益。（柯宗緯攝）

久億藥局高雄美術店今（16）日重新開幕。（柯宗緯攝）

久億藥局高雄美術店今（16）日重新開幕。（柯宗緯攝）

久億藥局高雄美術店今（16）日重新開幕做公益，捐贈高雄市立聯合醫院社工處5萬元，捐贈無障礙之家兒童發展中心市價10萬元的兒童口罩480盒及兒童尿布80包愛心物資，嘉惠院童。此外，高雄城中城14日凌晨大火，造成多人死傷，久億關懷火災傷患及家屬，加碼捐贈10萬元，運用「高雄市政府社會局社會救助金專戶」提供受災戶救助相關工作。

久億藥局長期熱心公益不遺餘力，2015年及2016年分別捐贈高雄市消防局及嘉義縣消防局各1輛頂級救護車，去年12月到兒發中心辦聖誕節公益活動，送院童禮物，與中心院童同樂。

久億藥局董事長林永豐表示，美術店重新開幕希望拋磚引玉做公益，除捐贈善款外，得知院童很缺口罩及尿布，特別加碼捐贈市值10萬元的口罩及尿布愛心物資一批，嘉惠44名院童。

兒發中心主任蘇韋靜指出，該中心目前收容6歲以下遲緩兒44人，提供日托、早療及轉介特教等服務，由於院童常不自主流口水，大小便也難以自理，因此院內口罩及尿布用量大，她特別感謝久億這批愛心物資適時補充中心的庫存安全用量。

林永豐強調，公司秉持「誠信、專業、熱情」信念創之，經營理念是員工第一，顧客第二，有錢大家賺，有問題大家一起想辦法，至於公益「以後我們會繼續衝，繼續做」。

開幕活動現場還有，魔術氣球表演、特賣商品拍賣、限定福袋搶購、營養師講座及有氧健身教練面授等活動。

久億藥局創立於1985年，由品牌董事長林永豐藥師及胞弟林永清於高雄市創立久億中西藥局，當初設立中西合併藥局的目的，一方面從事西藥藥品零售及調劑，另一方面也照顧到民眾中藥上始使用的便利性，以滿足民眾購買藥品「一次中西藥都購足」的需求。