綽號「蔥仔」蔡姓男子（中）涉嫌暴力討債，被警方依組織犯罪等罪送辦。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

綽號「蔥仔」蔡姓男子（右三）涉嫌暴力討債，遭特勤中隊幹員逮捕。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

綽號「蔥仔」蔡姓男子（右三）涉嫌暴力討債，被扣刀械、球棒、空氣鎮暴長槍。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

綽號「蔥仔」蔡姓男子（左二）涉嫌暴力討債，臉書PO文招攬生意。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

綽號「蔥仔」蔡姓男子（左二）涉嫌暴力討債，公司1樓還有「富貴險中求」的字畫。（翻攝照片／曹明正高雄傳真）

經營經紀公司、綽號「蔥仔」23歲蔡姓男子因防疫期間小姐沒客人，另闢財源在臉書PO文替人收債，有人被討債時背部遭砍、臉被打成豬頭，警方為此成立「拔蔥專案」，收網逮10人，首惡蔡男被依治平對象收押時當場暴哭。

高巿警新興分局日前獲報，轄區八德路民宅設立經紀公司的蔡男涉嫌暴力討債，調查發現他因防疫期間小姐沒工作，乾脆另起爐灶做起討債生意，不僅在臉書PO圖招攬生意，聲稱可幫收爛帳，還意有所指說「絕非暴力討債」。

上月有被害人僅因欠債1.5萬元，蔡男將人約到公司談判，隨後拉下鐵門，由小弟拳腳相向，當事人的臉因此腫成豬頭。本月初另名被害人則是因欠下5萬元沒還，同樣被約來蔡男公司後，背部遭砍皮開肉綻、留下刀痕。

2男遭暴力凌虐後，被迫簽下和解書，甚至被蔡男等人錄下自白影像，在鏡頭前表示「自願還錢」，還被要求要說「與現場的人無關」，此地無銀三百兩，反而全被警方蒐證，「拔蔥小組」見時機成熟，14日收網前往拘人。

當天中午蔡男女友從公司外出，警方見狀出示搜索票及拘票進入，特勤中隊荷槍實彈上樓，蔡男在睡夢中遭逮。警方同一時間分兵多路，帶回蔡男潘姓小弟等10人，偵辦後依涉犯組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪送辦。

現場除扣得空氣鎮暴長槍1枝、球棒6支、借據59份、刀械6把，還有權利車1輛及現金22萬餘元，蔡男為求財在1樓掛上「富貴險中求」字畫，平時逞凶鬥狠的他16日與潘姓小弟被收押時卻暴哭，7名小弟5至6萬元交保，另有1人請回。