嘉義市殯葬所志工賴秋華（左）、魏書蓉（右）為家屬服務。（嘉義市政府提供）

民眾到機構、醫院有志工服務已習以為常，但殯葬志工少有人要做，嘉義市立殯儀館有5位志工，都是互相「逗相報」而來的，每到大日他們就主動到殯葬所出勤，志工林居樹更當選今年全國好人好事代表，12月將北上接受表揚。

嘉義市立殯葬管理所長盧春霖說，殯葬所招募「圓滿志工」不太容易，畢竟殯葬服務比較特殊，目前5位志工都是一個介紹一個進來的，有退休人員，也有家庭主婦，殯葬所志工服務時間彈性，遇到喪葬大日，他們就會主動來幫忙。

盧春霖說，志工主要是協助引導往生者的家屬認識環境，火化場、家屬休息區是重點區域，家屬等待火化完成約需1至2小時，志工適度關懷，並協助填寫生命樹追思卡片，能多少抒解情緒。

志工魏書蓉是家庭主婦，也從事助念，對殯葬事務不排斥，到殯管所服務已8年，她說，將心比心，看到家屬難過或需要協助也會多幫忙，長期在殯管所服務，更能看淡生死。

魏書蓉曾幫一臉憔悴的家屬買泡麵、泡好麵遞給他，這位家屬很快吃完，一直向她道謝，她說，殯葬園區不大，但家屬不熟悉環境加上哀傷心情，就不容易找到想去的地方，這就需要志工服務。

賴秋華從會計工作退休後到殯管所當志工7年多，有親友不認同，但她認為當志工在哪裡都一樣，來到這邊，就是為人生的最後一段路服務，反而很能調適心情，她用尊重的心對待往生者，家屬傷心時，就適時遞衛生紙過去，也不用多說什麼話。

69歲林居樹從事外燴，熱心公益，當捐血志工、鳳凰志工、加入社區巡守隊等20多年，在殯葬所當志工4年多，抱持尊重往生者、為家屬服務的心態來當志工，十分淡然，他說，俗話說「死人直」，意即活人比死人可怕。