自由車競輪賽台中選手康世峰及楊勝凱。（台中市政府提供）

110年全國運動會自由車團隊競速賽女子組，場上風雲拚輸贏。（台中市政府提供）

110年全國運動會16日至21日在新北市盛大舉行！台中市長盧秀燕力挺運動員，今晚將至新莊體育館出席開幕典禮，祝賀大會圓滿成功、選手摘金奪冠。運動局長李昱叡將率領台中代表隊好手繞場，高舉手板為台中明年承辦全國身心障礙國民運動會宣傳，及舉辦中的台中購物節行銷邀請各界到台中來作客。

盧秀燕說，台中是發展競技運動人才的搖籃，培育出許多競技實力雄厚人才，如東奧運柔道銀牌得主楊勇緯、柔道女將林真豪、東奧力士謝昀庭、亞洲車后蕭美玉、游泳好手王星皓、田徑好手許樂，及首位以輕艇進軍奧運的張筑涵等。

盧秀燕指出，歷屆全國運動會台中市都有漂亮的成績，如田徑鉛球選手張銘煌及林家瑩蟬連9屆及10屆金牌，400公尺跨欄王子陳傑蟬連6屆金牌；另外在上屆自由車賽事，台中市包辦該項目13面金牌為全國第一，其中馮俊凱更蟬連公路賽6連霸，相信台中在這一次賽會成績，一定能夠再創高峰。

盧秀燕表示，台中致力推動「酷運動」，打造台中成為「酷城市」，在硬體上積極打造巨蛋黃金新地標，完善國民運動中心場館興建，更針對兒少族群規劃兒童國民運動中心，優化市民運動環境；在獎勵選手部分，則訂定績優運動選手培訓獎助金，做為選手最強後盾，並持續優化獎勵措施，提高獎勵金的額度，就是為了全力支持台中運動代表隊，希望讓教練、選手安心訓練繼續為台中爭光。

運動局強調，台中市代表隊在去年全國身心障礙運動會勇奪92金、67銀、32銅，排名全國第二，創造縣市合併以來的佳績，推展身心障礙運動成果亮眼。台中市將於明年舉辦全國身心障礙國民運動會，市府將全力籌備，提供全國身心障礙運動選手最優質的比賽環境與服務，鼓勵選手都能在競技舞台上實現自我。