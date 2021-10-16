「自8月以來，行情真是該死的難做。」筆者相信這段話，所有散戶心有戚戚焉，的確，8月台股跌了近1400點，原以為一個V型反轉過後，台股即將再創高峰，想不到緊接而來的，是另一個多頭地獄。從9/6開始的這1個月時間，台股從最高點17633點，殺到16162點，下跌了近1500點。上半年縱橫四海的傳產股，被殺的體無完膚，連6、7月非常強勢的電子族群，不論它是投信概念股、漲價概念股，也只有跟著大盤一起破底的份。8月以前，最有題材、最夯、最狂的股票，全都不支倒地，散戶不由得萬念俱灰，哀莫大於心死。

但市場永遠都有會漲的股票，只在你能不能轉換思維。在台股最慘澹的這一個月間，可以發現有2種股票，不但沒有跟台股一起破底，甚至還能逆勢上攻。

第一種，「超級績優股」，例如智原、創意、力旺這類型的股票，毛利率相當高，同時受惠晶圓代工漲價的題材，明年的展望將比今年更樂觀；第二種，則是「非績優股」，例如大同、裕隆、台揚、漢磊、越峰這種股票，過去的財報非常不好看，甚至虧損，或市場普遍觀感不佳，總之就是無法跟「績優股」3個字扯上邊的股票。

說也奇怪，超級績優股逆勢上漲也就罷了！非績優股跟別人湊什麼熱鬧？其實，這一切其來有自。去年第一季疫情爆發，第二季衝擊各大產業、百業蕭條，直到第三季，大家才慢慢回過神來，進入復甦階段，第四季，已經有不少公司進入黃金衝刺期，營收、獲利都衝上歷史新高，接著一路到今年，上市上櫃先是創下史上最佳半年報、再創史上最強第三季。

換句話說，自去年第四季一路到今年第三季，都是企業獲利的高峰，那麼請大家思考一個問題，要再創高峰容易嗎？筆者認為，能夠追平過去的輝煌紀錄，就算不簡單了吧！但僅是「追平」，沒有「成長」，股價有辦法漲嗎？這就是為什麼「一般」的績優股，特別是第二季、第三季因為題材發酵，走勢非常強悍的股票，這段時間會跟著台股一起破底，因為它過去的財報，已經成為未來的包袱。

但非績優股們，由於過去的財報不太好看，因此未來只需要掌握幾個主流題材與轉機，營收隨時可以大躍進，股價當然就具備想像的空間囉！因此未來的選股，這個方向，是你不得不重視的一環。

現在你有沒有覺得，是不是該開始轉念，買一些你過去看不上眼的股票了呢？

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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