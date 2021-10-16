網紅「閃亮亮」因外型甜美、身材性感、擁有F級上圍，被網友封為「紅豆餅女神」，去年她歷經和男友「硬漢兄弟」成員黃包包性愛片風波後宣布回歸單身，昨(15日)閃亮亮透露遇到生死瞬間，自曝洗澡時竟遇上洗手台爆裂，沒想到這種離奇事件竟發生在她身上，她更透露當下被一大塊陶瓷砸中左手，幸好沒有造成任何傷口，算是非常幸運。

閃亮亮過去和黃包包交往，去年更傳出性愛片外洩，兩人最終決定和平分手，閃亮亮被網友問到怎麼可能跟前男友當回朋友？有可能復合嗎？閃亮亮大方標註黃包包帳號，先開玩笑說：「大哥啊！好多人在問我跟你啦！」，接著強調：「因為我們是合夥人，而且是理性溝通分開，就是兩個人吃頓和平分手飯～。」

閃亮亮自曝遇到洗手台爆裂。（圖／翻攝自irisxiao_ IG）

今年閃亮亮宣布進駐某直播平台，受訪時承認會遇到網友騷擾，不僅管她的穿著，還會出言開她玩笑，閃亮亮表示：「面對低級的留言，我就會直接忽視。」並因此更感謝鐵粉的支持。問她未來擇偶條件，她則說：「喜歡單眼皮、笑起來陽光、喜歡運動、年紀大小沒設限」，更直呼帥氣劉以豪是心目中理想男友。

昨一早閃亮亮就自曝遇到驚悚事件，可能因為天氣太熱，早上她在浴室洗澡時突然聽到洗手台爆裂，一大塊碎片朝她左手飛來打中，閃亮亮說：「當下是整個麻掉，然後沒有傷口不用擔心」，並指：「而且好險洗手台上沒有東西，不然就一起砸過來了」，她後來查了新聞，藉此呼籲大家「洗手台見到裂縫就該換」，否則遇到一樣的事件後果不堪設想。