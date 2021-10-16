泰國羽球女將伊瑟儂(Ratchanok Intanon)與我國好手戴資穎既是場上勁敵，也是場下好友，她們在今年東京奧運8強賽打出超高水準的比賽，其中兩人為拚死救球雙雙倒地一幕成為羽球界的經典畫面，最後戴資穎險勝伊瑟儂，為我國拿下銀牌，而實力強勁的伊瑟儂則是含淚爆哭，非常不甘心。

而在奧運後伊瑟儂過得不太順遂，經歷母親過世、父親確診新冠肺炎的雙重打擊，這讓她沒辦法將狀態調適好參加國際賽事，大家都為此感到非常不捨，不過在經歷兩個多月的沉澱之後伊瑟儂終於回歸羽壇，這次在丹麥舉行的優霸盃4強賽為泰國上場，對決東奧金牌、大陸好手陳雨菲。

不過伊瑟儂竟然只打了短短2分鐘就宣佈退賽，原因是肩膀還有傷，相信她自己也很無奈，她說：「我才剛恢復訓練不久，狀況還沒達到100%，今天退賽很抱歉，我原本肩膀就有傷，無法繼續打下去。」最後比數僅停在2：5，泰國隊以總比數0：3遭大陸淘汰，無緣晉級決賽。

看來伊瑟儂不論是身體和心理狀態都還未調整好，退賽也是一項沉重的決定，伊瑟儂大約在今年八月底時宣佈母親過世的消息，她用IG對外公開，發文緬懷母親，而母親的死因是冠狀動脈心臟病引發的心臟驟停，讓她非常難過，直說沒有在奧運拿下獎牌讓媽媽看見非常遺憾。

在母親過世時她發文說道：「大家好我是伊瑟儂，媽媽一直很堅強，也持續關心身邊的人，沒讓她看到夢想中的奧運獎牌很抱歉，謝謝大家關心，這是媽媽臉書最後貼文。感謝所有人，希望她永遠幸福且開心笑著。」一字一句都讓人難受，也讓大家知道她有多愛這位母親。

而命運好像不放過她，父親幾天後又確診新冠肺炎，這雙重打擊讓她非常痛苦，也無奈退出兩大羽球比賽，當時父親正住院接受治療，好在後來沒有大礙，據泰媒報導，泰國當時面臨疫苗不足問題，抗議團體向曼谷美國大使館控訴，政府把美國捐贈疫苗拿給軍方官員接種而非前線醫護人員。